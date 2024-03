Pesca | il 24 marzo si terrà la Coppa dei Campioni Fipsas | l’attività provinciale riparte da Fiscaglia

(Di sabato 9 marzo 2024)ufficiale ad alto livello dellariprende sul campo di gara di, dove si era chiusa nel mese di dicembre con il campionato del mondo Master er2023, questo ancora una volta a confermare quanto siano importanti i campi di gara ferraresi di Ostellato enel contesto dell’agonismo nazionale e internazionale. Il prossimo 24il campo di gara diospiterà, come lo scorso anno, la manifestazione denominatadei, in gara ci saranno le squadre nazionali seniores, master, veterani, diversamente abili, femminile e under 25, i primi 10 delladei2023, i primi 5 del Club Azzurro Nazionale, il primo classificato a livelli ...

Pescati nella rete: Arusa promosso capo degli Etfper il mercato italiano di InvescoInvesco nomina Fabrizio Arusa come head of Etf per l'Italia, dove sarà responsabile della gestione ...milanofinanza

Mazara, "Medaglia d'onore per lunga navigazione" al marittimo Vincenzo Calandrino: 24 a Trapani. L’iniziativa, che ha preso il via lo scorso 4 marzo,... È partito lo scorso 29 febbraio il progetto "Fish for Kids" del Rotary Club Marsala, con l'obiettivo di promuovere il consumo di ...tp24

Bassino e Brignone Pescano il 6 e il 7 per il gigante di Are. Gut-Behrami per la coppa, Shiffrin non c'è: Ufficiale la rinuncia della statunitense focalizzata sullo slalom di domenica. Venerdì 8 marzo, 17:20 E' l'ultima tappa di Coppa del Mondo in assoluto, vista la cancellazione delle prove tecniche ...neveitalia