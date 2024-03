Perugia | non resta che ripartire Formisano all’attacco dell’Ancona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Rimettere insieme i pezzi, dimenticare la delusione e. Oggi al Curi arriva l’Ancona, squadra in difficoltà, per la classifica e per le assenze ma con un umore migliore rispetto ai biancorossi di casa. Ildipuò farsi coraggio con i numeri del Curi: nel ritorno il Grifo ha messo insieme cinque vittorie su sei (l’altro è il pari con il Rimini) di fronte al suo pubblico, nonche mantenere il passo.dovrà cercare le pedine giuste per riprendere il cammino dopo la batosta di Chiavari (il terzo ko in trasferta nel girone di ritorno). Ci sono scelte da compiere, ci sono giocatori da "risparmiare" e altri da rilanciare. Ci sono reparti che hanno abbondanza e altri che invece presentano situazioni incerte. Come la difesa: l’allenatore del...