Perla litiga con Letizia e piange | Paolo contro Varrese | scoppia il caos al GF – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 9 marzo 2024) Nuovo snella Casa del Grande Fratello traPetris eVatiero per colpa della gelosia della fotografa. La fidanzata di Mirko, infatti, ha scelto Beatrice Luzzi e Greta Rossetti per la puntata di Radio GF invece di optare per l’amica.con, inizialmente, si è sfogata con Greta: ' In una giornata fatta di 48 ore e si fa una cosa spontanea ho pensato a Sergio, queste sono piccolezze' , ha affermato la Vatiero. Poi il faccia a faccia con. ' Tu non mi dai le stesse attenzioni che ti do io e non noti quelle che ti do' . Una frase, quella della Petris, che delude moltoal punto di ...