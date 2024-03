Percorsi abilitanti docenti | ancora attesa per il decreto che darà il via ai corsi Cosa c’è da sapere

(Di sabato 9 marzo 2024)per ildel Ministero dell'Università e della Ricerca cheil via aiper l'abilitazione all'insegnamento. Anche questa settimana non è stato pubblicato il provvedimento che dunque potrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. L'articolo .

Inizia il Concorso scuola 2024 . Da Lunedì 11 marzo al via le prove per infanzia e primaria. Non solo. Percorsi abilitanti , continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ... (orizzontescuola)

Concorso scuola 2024, si parte! Percorsi abilitanti e GPS in arrivo. Le ultime notizie. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 11 marzo alle 14:30: Inizia il concorso scuola 2024. Da lunedì 11 marzo al via le prove per infanzia e primaria. Non solo. Percorsi abilitanti, continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale ...orizzontescuola

Percorsi abilitanti 30 CFU riservati ai triennalisti, chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei corsi: Percorsi abilitanti da 30 CFU per i triennalisti: i corsi si svolgono tutti online È previsto il tirocinio In merito allo svolgimento di questi Percorsi riservati a chi possiede almeno 3 anni di ...scuolainforma

Aggiornamento GPS 2024, entro fine marzo l’avvio della procedura: ecco come inserire servizi e titoli – Rivedi la Diretta: (39:45) Gli abilitati all’estero quest’anno potranno sottoscritto i contratti di supplenza (41:50) Abbiamo novità in merito alla compatibilità TFA sostegno VIII ciclo e frequenza percorso abilitante ...tecnicadellascuola