Perché vedere Antonia | la miniserie su Prime Video

Il replay del rigore di Inter-Genoa nascosto all’arbitro : “Perché il VAR non l’ha fatto vedere?”. Il rigore concesso all'Inter contro il Genoa sta facendo discutere: una nuova immagine mostrata da Sky, che l’arbitro non ha avuto a disposizione al Var, ha ... (Leggi)

Perché Italia-Brasile di beach soccer non è in tv : dove vedere in streaming la finale dei Mondiali. L’Italia è arrivata in finale dei Mondiali di beach soccer: gli azzurri hanno fatto un percorso straordinario per arrivare all’ultimo atto sulla sabbia di ... (Leggi)