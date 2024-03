Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Casa mia di Ghali

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 9 marzo 2024) Un cinico potrebbe dubitare delle buone intenzioni di, concludendo le sue esibizioni festivaliere con l’appello al cessate il fuoco e alla fine del genocidio. Ma al cinico risponderei così: non è stato questo stesso contesto a ispirare la canzone, già in partenza? Non parla, forse,mia della futilità dei confini e del bisogno di pace?