Perché Holger Rune ha superato un turno per walk over a Indian Wells e chi si è ritirato | modificato il programma

(Di sabato 9 marzo 2024) Niente da fare: il fisico non dà tregua a Milos Raonic. Dopo una vittoria netta e convincente al primodel torneo dicontro Sumit Nagal, il canadese ha accusato un problema fisico che non gli permetterà di scendere in campo nel suo match di secondo. Di conseguenzaapproda senza giocare al terzo, avendo avuto strada libera dal suo avversario. Un forfait (ancora non si conoscono le motivazioni esatte) che ha un effetto sull’ordine di gioco di questa giornata nel Masters 1000 californiano. Il match tra Lorenzo Sonego e Cameron Norrie, previsto sullo Stadium 4, è stato spostato proprio sullo Stadium 2 al posto di-Raonic. A sua volta sullo Stadium 4 ad aprire ilci sarà il match tra ...