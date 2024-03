Per il Titano in vista una collaborazione con Ase Aerospace

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) San Marino continua ad andare in orbita. Il segretario di Stato all’Industria, Fabio Righi, ha visitato ieri Ase spaElectrical Systems, azienda leader nel mondo, per i sistemi di generazione di elettricità a bordo dei velivoli per l’industria aerospaziale, dell’aviazione civile e della difesa. Ad attendere il Segretario sammarinese c’era il presidente della Tea, architetto Raimondo Grassi, insieme al cbo Fausto Cosentino e al direttore commerciale Salvatore Spina. L’azienda, che ha sede a San Giorgio su Legnano, fa parte del Cluster aerospaziale Lombardia, impiega oggi più di 100 dipendenti. Oggi l’azienda è leader in Italia nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di sistemi di generazione e distribuzione di energia elettrica per l’industria aerospaziale. L’incontro "si è rivelato utile – spiegano dalla Segreteria – ...