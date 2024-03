(Di sabato 9 marzo 2024) “Noi non voteremo a favore di questo Patto di stabilità”, ha dichiarato qualche giorno fa Elly Schlein in riferimento alla riforma delle regole fiscali europee. Si tratta di una notizia rilevante. Ma in questo periodo, tra il caso dei dossieraggi e le elezioni in Abruzzo, le questioni economiche non sono al centro dell’attenzione politica. E’ passato in silienzo, quasi come un semplice passaggio burocratico, la revisione dei conti da parte dell’Istat che ha segnalato un deficit nel 2023 superiore di 2 punti di pil rispetto al previsto, ovvero un buco di bilancio da 40 miliardi. Ed è passata, quasi inosservata, la decisione i Schlein – comunicata a Porta a Porta – di schierare il Pd contro la riforma più importante di questa legislatura europea, nata su proposta del commissario Paolo Gentiloni, massimo esponente del Pd nelle istituzioni europee, e frutto di un lungo negoziato tra ...

Guerra nel Mar Rosso e imprese italiane - Confimprenditori al ministro Urso : “Un import-export che per l’Italia vale 254 mld di euro”. “Mentre l’Italia continua a perdere oltre un miliardo al mese per mancate o ritardate esportazioni dall’inizio della Guerra nel Mar Rosso , il ministro Adolfo ... (Leggi)

Quanto vale Kvaratskhelia per il Napoli. C'è solo un modo per convincere il presidente De Laurentiis a vendere Khvicha Kvaratskhelia : bisogna presentarsi con un'offerta... (Leggi)

Quanto vale Kvaratskhelia per il Napoli|Mercato. 2024-03-09 01:06:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: C’è solo un modo per ... (Leggi)

Per il Pd vale più Conte che Sánchez: Cresciuto in Irpinia, a Savignano. Studi a Milano, Università Cattolica. Liberista per formazione, giornalista per deformazione. Al Foglio prima come lettore, poi collaboratore, infine redattore. Mi ...ilfoglio

Serie A: fiducia alla Juventus, in quota l’Atalanta. Insegue Bologna-Inter, favola rossoblu’ a 3,48: 80), mentre vale 1,90 un incontro con almeno tre marcature. SaraÌ la prima volta di Belotti contro la sua ex squadra ed eÌ proprio lui la prima scelta dei quotisti per il gol viola, a 2,75. Dall’altra ...padovanews