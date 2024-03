Per il Napoli la Champions è sempre più lontana | solo 1-1 col Torino

(Di sabato 9 marzo 2024) AGI - Un punto a testa che fa sorridere soltanto i granata. Finisce 1-1 il match tra, decisive le reti messe a segno da Kvaratskhelia e Sanabria nel secondo tempo. Ottavo pareggio stagionale per i campioni d'Italia in carica, ora a -2 dall'Atalanta, con la zonache rischia di alrsi ulteriormente: nel prossimo turno ci sarà il big match contro l'Inter, martedì invece i partenopei affronteranno il ritorno degli ottavi diLeague contro il Barcellona. Buon punto per i granata. Sabato 16 Rodriguez e compagni affronteranno la seconda trasferta consecutiva in casa dell'Udinese. Ritmo e occasioni da gol, pressing e verticalizzazioni. La trama dell'incontro è stata chiara sin dai primi minuti, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto: al 14' è ...

Video - Napoli-Torino 1-0 Kvara non perdona. Al 61? il Napoli passa in vantaggio contro il Torino grazie a Kvara tskhelia, abile a sfruttare l’assist perfetto di Mario Rui con una conclusione sul primo ... (Leggi)

Il Napoli pareggia col Toro e frena l'operazione rincorsa sul quarto posto. Napoli e Torino hanno pareggia to 1-1 nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Le reti nella ripresa, dopo un primo tempo dove si mettono in mostra i ... (Leggi)

TWEET - Rosa Petrazzuolo: "Pareggio per il Napoli col Torino in una partita faticosa": "Pareggio per il Napoli contro il Torino al Maradona in una partita faticosa dalle continue interruzioni. In gol Kvaratskhelia, artefice di una bella prestazione, ma poco dopo è arrivato il pareggio d ...napolimagazine

Quagliarella: “Passo falso pesante per il Napoli”: L'ex attaccante Fabio Quagliarella ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY dopo il pareggio del Napoli contro il Torino: "Il Toro ti fa giocare male, ...iamnaples

Napoli-Torino 1-1, le pagelle di IamNaples.it: occasione sprecata: Il Napoli non riesce a conquistare la terza vittoria consecutiva contro il Torino ed esce dallo stadio Maradona con un 1-1 difficile da digerire. Al ...iamnaples