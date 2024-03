Pentathlon moderno | Coppa del Mondo | quinto posto per Sotero in Egitto

(Di sabato 9 marzo 2024) Aliceconquista la quinta posizione nella prima tappa delladel2024 di. Al Cairo, in, è l’ungherese Michelle Gulyas ad ottenere il successo con 1423 punti. L’argento va alla coreana Sunwoo Kim, con 1415 punti e il terzoè dell’inglese Kerenza Bryson, con 1409.ha collezionato 1399 punti, mentre Alessandra Frezza, l’altra italiana, ha concluso 14esima con 1347 punti.commenta: “È andata abbastanza, bene. È stata una gara faticosa fin dall’inizio perché in qualifica ho fatto pochissimi punti nella scherma, ed è stato tutto un rincorrere. Poi in finale è andato tutto bene, fisicamente non sono ancora in forma per reggere tre gare, quindi sono soddisfatta del ...

