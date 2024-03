Pd | Bonafoni | ' con Mori ricostruire filo tra politica e persone'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Roberta, eletta oggi nuova Portavoce della Conferenza nazionale donne democratiche. Sono convinta che saprà contribuire al meglio aunche negli ultimi anni si è assottigliato fino a rompersi: quello tra lae il destino delle. È questo il compito che ci chiedono le 14mila iscritte alla Conferenza. Possiamo e dobbiamo farlo per tutte le donne, per quelle che conosciamo già, ma molto di più per quelle che non conosciamo ancora e che siamo chiamate a coinvolgere". Così in una nota Marta, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito democratico e responsabile per il Terzo Settore e l'associazionismo.