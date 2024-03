Paura a Palermo | scoppia incendio in un palazzo | tutti evacuati nella notte

(Di sabato 9 marzo 2024)– Squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate la scorsaper spegnere un incidendo divampato in un appartamento in via Montesanto a. Il rogo sarebbe partito da un’abitazione al secondo piano. Le fiamme hanno sprigionato una intensa coltre di fumo. L’intero immobile è stato evacuato. I residenti sono stati affidati alle cure del personale 118 intervenuto. Sono intervenute diverse volanti della polizia. I tecnici dei pompieri stanno accertando le cause del rogo. L'articolo proviene da Il.it.

