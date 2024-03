Patrizia Riviera | “Sono convinta di fare una fotografia umanista”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 9 marzo 2024)è nata a Milano nel 1956. Ha iniziato a fotogranel 1992 frequentando la scuola “Donna fotografa” di Giuliana Traverso. Si definisce una fotografa fine-art con influenze espressioniste e pittorialiste. Fotografa per descrivere il lato emotivo della realtà, più che quello oggettivo, e usa laper raccontare una storia personale, intima. Parallelamente allafine-art ha anche affrontato tematiche di reportage sociale, destinate alla pubblicazione di libri, si è interessata soprattutto all’emarginazione, alla solitudine, al senso di non appartenenza di tutti coloro di cui generalmente non si parla, di coloro che non contano. Qual è il tuo rapporto con la tradizione dell’arte? È importante concettualizzare le tue opere d’arte? Esiste una differenza di genere, fra ...