Pasqua 2024 | quest’anno uova di cioccolato più care del 24%

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 9 marzo 2024) La denunciadel Codacons: "A parità di acquisti in un anno spesa aumentata di 72 milioni" Il tradizionale uovo diconterràuna bruttissima sorpresa per gli italiani. I prezzi del prodotto tipico delle festivitàli hanno infatti registrato aumenti fortissimi rispetto allo scorso anno, al punto che i listini sono saliti in media del