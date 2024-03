Pasqua 2024 | quest’anno uova di cioccolato più care del 24%

(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) – Il tradizionale uovo diconterràuna bruttissima sorpresa per gli italiani. I prezzi del prodotto tipico delle festivitàli hanno infatti registrato aumenti fortissimi rispetto allo scorso anno, al punto che i listini sono saliti in media del +24%, dopo il +15,4% fatto registrare nel 2023. La denuncia arriva oggi dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Quest'anno si celebrerà la Pasqua il 31 marzo: le scuole di Milano e di tutta la Lombardia rimarranno chiuse per le vacanze a partire dal 28 marzo fino al 2 aprile compreso.Continua a leggere (fanpage)

Pubblicato il 9 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il tradizionale uovo di Pasqua conterrà quest’anno una bruttissima sorpresa per gli italiani. I prezzi del prodotto tipico delle festività Pasqua li hanno ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Il tradizionale uovo di Pasqua conterrà quest’anno una bruttissima sorpresa per gli italiani. I prezzi del prodotto tipico delle festività Pasqua li hanno infatti registrato aumenti ... (periodicodaily)

Prezzi del cacao alle stelle, sarà una Pasqua dalle uova... d'oro. A tavola rincari del 25%: MeteoWeb I cambiamenti climatici incidono su ambiente e territorio in modo oramai così devastante da avere effetti anche sui prezzi al dettaglio, e anche a migliaia di km di distanza rispetto ai luogh ...informazione

Uova di Pasqua, esplodono i prezzi nel 2024. La stangata ha un colpevole: Il tradizionale uovo di Pasqua conterrà quest’anno una bruttissima sorpresa per gli italiani. I prezzi del prodotto tipico delle ...iltempo

L'insolita caccia alle uova nella piscina più grande d'Italia in Brianza: Ciaccia alle uova nel parco acquatico al chiuso più grande d'Italia in Brianza. Acquaworld festeggia Pasqua e Pasquetta con tantissime attività divertenti da vivere in famiglia. Il 31 marzo l’EASTER ...monzatoday