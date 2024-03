Partorisce su volo Amman-Londra, atterraggio d’emergenza a Brindisi: mamma e bimba stanno bene: Storia a lieto fine quella del parto avvenuto sul volo Amman-Londra, con atterraggio di emergenza a Brindisi: la donna e la bambina sono ora ricoverate nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Perrino ...sbircialanotizia

