(Di sabato 9 marzo 2024)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Mondiale per club, Champions League, Europa League, Conference League, Qualificazioni europee ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i ...

Torna oggi in campo la Serie B per le partite della 29esima giornata della stagione 2023/2024. In questo turno si giocheranno tra l’anticipo del venerdì e il posticipo del lunedì sera. Vediamo ... (superguidatv)

Bologna-Inter è il principale degli anticipi di Serie A di oggi : il programma ne comprende quattro in tutto, di cui due legati alla lotta salvezza (alle 15) e Genoa-Monza alle 20.45 che non ha ... (inter-news)

VENEZIA, SPISSU DA EX CONTRO SASSARI: GARA IMPORTANTE, ANCHE STORICAMENTE: Parlando ai quotidiani locali veneti, Marco Spissu ha parlato di come sarà la sfida da ex della sua Umana Reyer Venezia contro il Banco di Sardegna: ...sportmediaset.mediaset

Daniele De Rossi, chi è il padre Alberto: storico allenatore della Roma primavera, si rifiutò di guidare la prima squadra (per amore del figlio): Il nome De Rossi, dalle parti di Trigoria e in tutta Roma, è ben noto e non solo grazie a Daniele. Alberto De Rossi, il papà, è infatti il più longevo allenatore ...ilmessaggero

Serie C, il calendario della 31^ giornata su Sky: le Partite e gli orari: Tutta la Serie C NOW 2023/2024 è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 Partite in esclusiva nazionale e 48 Partite in co-esclusiva a stagione, tutte le Partite della regular season, dei playoff ...sport.sky