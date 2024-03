Parma-Brescia 2-1 | le Rondinelle cadono all' ultimo minuto e restano a mani vuote

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024), 8 marzo 2024 – Il sogno deldi uscire dal campo delcon un risultato positivo (ampiamente meritato) svanisce solo all’. I ducali, dopo avere inseguito a lungo le, nella ripresa firmano il pareggio dopo 7’ e al 44’, dopo l’ingenua espulsione di Huard, firmano con Delprato il guizzo vincente. La capolista inizia con grande decisione la partita. Non è ancora terminato il primo giro di lancetta e già Man offre un invitante pallone a Benedyczak che, però, da ottima posizione manda alto. Un avvio subito impegnativo che, però, non spaventa leche, al contrario, col passare dei minuti trovano ordine ed equilibrio. Per due volte Bianchi e Galazzi provano lo spunto, chiamando al lavoro la difesa gialloblù e al 16’ ...