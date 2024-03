Parenzo contestato alla Sapienza | “Non mi fanno parlare” I manifestanti | “Fascista | giustifica il genocidio a Gaza”

(Di sabato 9 marzo 2024) “, Palestina libera”. Il giornalista e conduttore Davidè statodi Roma da un gruppo di studenti, che gli hanno impedito di– come ha denunciato lui stesso attraverso un video – all’evento “Ricambio generazionale pronto partenza via”.viene accusato di utilizzare “la questione femminile strumentalizzandola per difendere ere ilin Palestina, come ha fatto con l’Afghanistan e con l’Iraq”. Alcuni disordini sono avvenuti fuori e dentro l’aula universitaria: “Siamo bloccati dentro un’aula e non possiamo uscire. Viva la democrazia” ha detto il giornalista mentre all’esterno continuavano i cori: “Fuori i fascisti dall’università”. L’intervento di alcuni poliziotti ...

Roma, 9 mar – Ieri mattina all’Università La Sapienza di Roma è andato in scena il solito teatrino che ha visto protagonisti studenti antifascisti: un gruppetto dei collettivi ha raggiunto l’aula ... (ilprimatonazionale)

AGI - David Parenzo contestato all'università La Sapienza di Roma. A darne notizia lo stesso giornalista sulla sua pagina Instagram: "Non posso parlare, perché c'è un gruppo di collettivi che non mi ... (agi)

Parenzo contestato a La Sapienza: "Un sionista non può parlare": AGI - David Parenzo contestato all'università La Sapienza di Roma. A darne notizia lo stesso giornalista sulla sua pagina Instagram: "Non posso parlare, perché c'è un gruppo di collettivi che non mi v ...msn

Siamo tutti Parenzo: Il problema, sia chiaro, non è cosa ci facesse David Parenzo in un'università, fatto che di per sé contrasta con la missione di un ateneo, cioè il progresso della conoscenza ...ilgiornale

Yacht di 20 metri affonda a Ostia, il comandante salvato dagli uomini della Capitaneria di Porto: Nel tratto di mare antistante lo stabilimento Tibidabo beach di Ostia è affondata un'imbarcazione da diporto lunga circa 20 metri. Si è rischiata la tragedia che è ...ilmessaggero