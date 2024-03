Papu Gomez | “Ricorso respinto | continueremo a lottare per tornare a giocare”

(Di sabato 9 marzo 2024), trequartista del Monza squalificato nell’ottobre del 2023 per un controllo antidoping del novembre 2022, quando indossava la maglia del Siviglia, parla della bocciatura del: “Ciao a tutti, come sapete hannoil. È una notizia super dolorosa e mi rende molto triste. Con il mio gruppo di lavoro e i miei avvocatifino all’ultimo momento per“. SportFace.

