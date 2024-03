Papa | dietro guerra c' è industria armi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 9 marzo 2024) "C'è sempre qualche situazione geografica o storica che provoca una, maunac'è l'delle, e questo significa soldi". CosìFrancesco in un'intervista alla Radiotelevisione svizzera (RSI) che andrà in onda mercoledì 20 marzo. Come rispondono i potenti della terra quando chiede loro la pace? "C'è chi dice - ha risposto il Pontefice -, è vero ma dobbiamo difenderci E poi ti accorgi che hanno la fabbrica degli aerei per bombardare gli altri.Laè sempre una sconfitta umana".