Papa rimuove un vescovo polacco | “Ha ignorato abusi su minori commessi da sacerdoti”

(Di sabato 9 marzo 2024) Nella giornata di oggi la rinuncia di Monsignor Andrzej Franciszek Dziuba presentata all’ufficio del Vescono di Lowicz, in Polonia, è stata accettata daFrancesco, a seguito di un’indagine condotta dalla Santa Sede che ha riscontrato “difficoltà nel governo pastorale di monsignor Andrzej Dziuba e in particolare sue omissioni nel trattare casi disessuali L'articolo proviene da Il Difforme.

