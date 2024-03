Papa Francesco sulla guerra in Ucraina | “Zelensky abbia coraggio | alzi bandiera bianca e negozi”

(Di sabato 9 marzo 2024) In un'intervista alla Radiotelevisione svizzera, Bergoglio ha parlato di "della" evidenziando come la Turchia si sia offerta ad ospitare colloqui di pace tra Mosca e Kiev. Poi su Gaza: "È ladi due irresponsabili".

Papa: guerra in Ucraina, “non abbiate paura di negoziare”: La parola negoziare è una parola coraggiosa”. Lo afferma Papa Francesco in un’intervista rilasciata, all’inizio di febbraio, a Lorenzo Buccella, giornalista della Radio Televisione Svizzera (RSI) il ...toscanaoggi

Il disarmo nucleare: un percorso collettivo, un dovere di tutti: Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, è intervenuto oggi, sabato 9 marzo 2024, all’incontro pubblico dal titolo Il disarmo nucleare: un percorso collettivo, un dovere di tutti. Il ruolo delle c ...difesapopolo

Il Papa sulla guerra Ucraina-Russia: "Kiev abbia il coraggio di alzare bandiera bianca per negoziare": "E' un peccato collettivo questo - afferma Francesco -. Mi diceva l'economo, un mese fa, mi dava il rendiconto di come stavano le cose in Vaticano, sempre in deficit, lei sa dove oggi ci sono gli ...tg.la7