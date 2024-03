Papa Francesco rimuove il vescovo che ha nascosto le denunce di pedofilia

(Di sabato 9 marzo 2024) Pubblicato il 9 Marzo, 2024 Si è voltato dall’altra parte. Quando sulla sua scrivania sono giunte numerosedi vittime di, ha preferito ignorarle. L’orrore nei luoghi che dovrebbero garantire rispetto, protezione, esempio, taciuto, occultato, diventandone complice. Manon perdona l’imperdonabile. LO SCANDALO DI MONSIGNOR DZIUBA Così ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Lowicz, in Polonia, presentata da monsignor Andrzej Franciszek Dziuba. “Sono state riscontrate difficoltà nel governo pastorale di S.E. Andrzej Dziuba – si legge nella nota – e in particolare sue omissioni nel trattare casi di abusi sessuali su minori commessi da alcuni sacerdoti, come è emerso da un’indagine condotta dalla Santa Sede, a norma del motu proprio Vos estis lux ...

Papa,via vescovo per omissioni su abusi: 13.39 Papa,via vescovo per omissioni su abusi Papa Francesco ha rimosso dal governo pastorale della diocesidi Lowicz in Po- lonia, monsignor Andrzej Franciszek Dziuba. "Sono state riscontrate -spiega ...servizitelevideo.rai

Insabbiava abusi su minori, il Papa rimuove un vescovo polacco: Papa Francesco ha rimosso monsignor Andrzej Franciszek Dziuba dal governo pastorale della diocesi di Lowicz perché avrebbe insabbiato abusi su minorenni. Spiega infatti al riguardo una nota della ...tgcom24.mediaset

Il Cardinale Fernandez: "Ad aprile un documento sulla dignità umana": Il cardinale Fernandez ha assistito a lungo Papa Francesco nella stesura di documenti, a partire dalla Conferenza di Aparecida del 2007 dei vescovi dell'America Latina e dei Caraibi, quando aiutò ...acistampa