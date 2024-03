Papa Francesco rimuove dopo l’inchiesta di un sito polacco un vescovo che coprì preti pedofili

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 9 marzo 2024)ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Lowicz presentata dal, monsignor Andrzej Franciszek Dziuba. In una nota, la Nunziatura apostolica in Polonia scrive che “sono state individuate difficoltà nella gestione della Diocesi e, in particolare, negligenza nella gestione dei casi di crimini sessuali commessi da alcuni esponenti del clero contro le persone minori”, stando a quanto “confermato dal procedimento condotto dalla Santa Sede sulla base del documento pontificio Vos estis lux mundi”. Il provvedimento nasce da un’inchiesta della stampa polacca. Nell’agosto 2020, i giornalisti deldi giornalismo investigativo Oko.press Sebastian Klauzi?ski e Daniel Flis hanno ricostruito il caso di p. Piotr S. Il sacerdote avrebbe molestato per anni i ...