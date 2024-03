Papa Francesco | “Kiev abbia il coraggio della bandiera bianca” E a Gaza? “Due irresponsabili”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 9 marzo 2024) In un’epoca segnata da conflitti incessanti,emerge non solo come voce spirituale ma come fervente sostenitorepace. Abbandonando le cautelediplomazia, il Pontefice ha rivolto un accorato appello alla cessazioneviolenza, sottolineando il valore delnegoziazione. “È più forte chi pensa al popolo, chi ha il”, afferma, enfatizzando che di fronte alla sconfitta e alle difficoltà, la vera forza risiede nella capacità di negoziare. La crisi in Ucraina e il conflitto asono al centro delle sue riflessioni. Durante un’intervista con la Radiotelevisione svizzera, prevista per il 20 marzo, il ...