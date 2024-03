Papa | a Gaza guerra di 2 irresponsabili

(Di sabato 9 marzo 2024) 18.20 A"lala fanno in due. Sono due gli.Poi,non c'è solo lamilitare, c'è laguerrigliera di Hamas". Così ilalla televisione svizzera. "Tutte le guerre finiscono con un accordo", aggiunge. Parla anche dell'Ucraina. "E' più forte chi ha il coraggio della bandiera bianca. Quando sei sconfitto, occorre avere il coraggio di negoziare.Non avere vergogna, pensa al popolo", esorta Francesco. Occorre cercare mediatori, "nellain Ucraina ce ne sono tanti. Si è offerta la Turchia".

