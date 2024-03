Panico al teatro Sistina Topo avvistato in platea durante lo spettacolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024)ala Roma‘Natale in casa Cupiello’’ con Vincenzo Salemme (nella foto) quando, all’inizio dello, un grossoè spuntato in, creando il caos tra il pubblico. Salemme, visibilmente in imbarazzo, ha detto agli spettatori che forse era meglio interrompere loe rimborsare i presenti. Ma i fan hanno iniziato a gridare ‘no’, ‘no’, ‘andiamo avanti’ e così, ‘Natale in casa Cupiello’ è andato in scena fino alla fine tra gli applausi. "Siamo parte lesa – ha detto il direttore artistico delPiparo – e indignati per l’accaduto. Il centro storico di Roma è invaso dai ratti".