Pane di Pasqua | la ricetta veloce È buono e bello anche da regalare!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 9 marzo 2024) Con laalle porte non posso non preparare ildi. In occasione di questa ricorrenza, preparo questole dolcissimo che fa felice il palato dei bambini edei grandi. Inoltre è cosìda vedere che posso regalarloa chi voglio bene.di: ingredienti e preparazione. Portare a termine questanon è difficile ma bisogna solo seguire i procedimenti disponibili qui sotto. Prima di tutto recupero gli ingredienti da usare, che sono: 150 gr di latte 30 gr di burro a temperatura ambiente 5 gr di sale 350 gr di farina 0 20 gr di zucchero 2 uova 25 gr di lievito di birra o in alternativa 7 gr di lievito secco Prima di infornare bisogna spennellare la ...