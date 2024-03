Panchina Milan | Cardinale è deluso ma Ibrahimovic promuove Pioli |  che succede?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 9 marzo 2024), il numero uno Gerry, ZlatanStefano: in casa rossonera regna il caos… In casasembra regnare il caos. Il futuro di Stefanosulladel club rossonero è, infatti, oggetto di grandi discussioni da diverso tempo. C’è chi vorrebbe la separazione a fine stagione e chi pensa che senza gli infortuni, il campionato sarebbe andato in un’altra direzione. Quello che, però, conta è che ad oggi la formazione allenata dal tecnico emiliano si trova terza in Serie A a ben 16 punti di distacco dall’Inter di Simone Inzaghi, che sta facendo un campionato straordinario. Nell’intervento, al Business Football Summit organizzato dal Financial Times, il numero ...