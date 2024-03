Palmeri | “Gli errori arbitrali hanno inciso sugli scudetti dal 2016 al 2020”

Palmeri : «Inter - partita intelligente. Su Sommer telecamera sbagliata!». Nella sua analisi post partita , Tancredi Palmeri sottolinea la grande intelligenza nella partita giocata questa sera dall’Inter a Firenze. Per poi chiedersi ... (Leggi)

Angelo De Nicola e Goffredo Palmerini tra gli insigniti a Roma al Premio Gennaro Manna. Ai due autori della One Group Edizioni il Premio per la Saggistica e il Premio speciale Genius Loci Anna Manna L’Aquila, 23 gennaio 2024 – One Group ... (Leggi)