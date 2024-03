Pallanuoto Serie C A caccia dell’ottavo hurrà di fila Ma con Verona ci sarà da lottare

(Di sabato 9 marzo 2024) Vietato distrarsi. La Reggiana (21) va adell’ottava vittoria in altrettante partite ospitando alle 18,15 in via Melato la Rari Nantes(10), quarta in classifica: i granata, tuttavia, devono fare attenzione a non considerare la sfida con gli scaligeri una semplice formalità sulla strada che porta allo scontro diretto del prossimo turno con lo Sporting Lodi, secondo a 2 lunghezze, rischio su cui il tecnico Franceschetti avrà sicuramente ammonito i suoi in settimana.arriva in città reduce da due risultati positivi di, il pari con Preganziol e la vittoria su Trento, mentre i padroni di casa arrivano dal vittorioso derby con Formigine, dove ancora una volta hanno messo in mostra tutta la forza di un attacco che viaggia a 14 reti di media a partita, risultando a tratti ingiocabile per le formazioni ...

Sfide cruciali nella penultima giornata di Serie C di pallanuoto maschile - Formigine e Modena alla prova.. penultima giornata del girone di andata, nei due gironi di Serie C di p alla nuoto maschile che interessano le tre squadre della nostra provincia: il turno ... (Leggi)

Sport in tv oggi (sabato 9 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming: Oggi sabato 9 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo per gli appassionati di motori: gara di F1 in Arabia Saudita, qualifiche e Sprint Race per la MotoGP in Qatar. Gli amanti ...oasport

Sfide cruciali nella penultima giornata di Serie C di Pallanuoto maschile, Formigine e Modena alla prova.: Nella penultima giornata del girone di andata di Serie C di Pallanuoto maschile, le squadre della provincia affrontano sfide cruciali per la classifica. Formigine sfida la Bissolati, mentre Carpi ...ilrestodelcarlino

Pallanuoto Serie B. Aragno-Lerici, è uno scontro fra titani: Scontro fra titani nella seconda di ritorno in Serie B Pallanuoto: oggi alla piscina ’I Delfini’ di Genova si incontreranno Lerici Sport e i padroni di casa della Gs Aragno, rispettivamente seconda e ...msn