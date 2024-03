PALLANUOTO SERIE B Aragno-Lerici | è uno scontro fra titani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024)franella seconda di ritorno in: oggi alla piscina ’I Delfini’ di Genova si incontrerannoSport e i padroni di casa della Gs, rispettivamente seconda e terza forza del girone 2. Un vero e proprio antipasto dei playoff, da cui i Coccodrilli del presidente Sammartano cercheranno di trarre il massimo a livello di classifica, riscattandosi dalla sconfitta di misura dell’andata. "Una partita che non ha bisogno di presentazioni e giocando in casa, conteranno su una piscina stracolma di pubblico. È un incontro da 1X2, abbiamo lavorato sodo in settimana per cancellare l’1 e la X" commenta coach Sellaroli, che avrà a disposizione tutta la squadra, compresi Virdis convalescente e Iaci, a piene forze, ma senza preparazione settimanale alle spalle ...