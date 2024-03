Pallamano | Salerno resta leader della classifica Erice perde contro Brixen

(Di sabato 9 marzo 2024) Sono tanti gli spunti di interesse da analizzare dopo la 17a giornata di Serie A1, week-end particolarmente avvincente che ha confermato davanti a tutti Jomi. Il team campano mantiene il comando provvisorioregular season dopo aver primeggiato in casa per 30-18Casalgrande Padana. AC Life Style, invece,Südtirol, la partita più avvincente del week-end appena concluso. Le siciliane non sono state in grado di imporsiBressanone, match che si è concluso con il risultato di 22-20 dopo sessanta minuti d’azione. Cassa Rurale Pontinia, grazie alla battuta d’arresto di, conquista il secondo posto provvisorio, le laziali si sono imposte per 34-21il ...

Jomi Salerno agguanta provvisoriamente la leader ship della regular season dopo la 12a giornata di Serie A1. La compagine campana svetta in cima alla classifica in attesa della partita di Cassano ... (oasport)

Jomi Salerno riprende la vetta della regular season di Serie A1 dopo un’intensa 14ma giornata d’azione in cui non sono mancate le sorprese. Le campionesse d’Italia ottengono il primato provvisorio ... (oasport)

Cambia ancora il primato della regular season di Serie A1 2023-2024 dopo un’intensa 16a giornata di incontri. Jomi Salerno balza in vetta come da pronostico, il team campano esulta approfittando al ... (oasport)

