Pallamano La Securfox al Boschetto contro Ferrarin

(Di sabato 9 marzo 2024) La sosta del campionato di Serie A2 riconsegna qualche dubbio ad unache - seconda forza del Girone B - rimane in scia alla capolista Leno. Le ragazze di coach Salvatore Onelli, reduci dal ko in terra sardala rinnovata Raimond Sassari (37-26), attendono laal “Pala” (ore 19.30) con l’intento di riprendere il cammino. L’infermeria è un argomento dolente. Dubbi e apprensioni permangono per le condizioni del ginocchio dell’estremo difensore Gabriela Vitale. Pronta, nel caso, la giovane Beatrice Tasinato. All’andata - nell’impianto di San Donato Milanese - laseppe esprimere tutto il proprio potenziale offensivo segnando ben 49 reti (record stagionale di marcature dell’Ariosto) 29 delle quali nel solo primo tempo. Una manifestazione ...

Pallamano. Securfox cade a Sassari. E Leno la supera in testa. La Securfox cade a Sassari e si vede supera ta da Leno , nuova capolista solitaria dopo la vittoria esterna in casa della Pallamano Ferrarin. In terra isolana è ... (Leggi)

Pallamano femminile:. Securfox in Sardegna per consolidare la vetta: La Securfox Ariosto Ferrara cerca la vittoria per mantenere la leadership in Serie A2, sfidando Leno in un duello avvincente. La corsa verso la vetta si fa sempre più intensa.msn