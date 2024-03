Pallamano A Gold Sesta sconfitta consecutiva per la Macagi Cingoli | Conversano vince 27-32 al PalaQuaresima

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 9 marzo 2024) La squadra di Palazzi insegue per tutta la partita: a metà ripresa dal -5 riesce a tornare a -1, ma nel finale i pugliesi chiudono i conti. 9 gol per Shehab, 9 marzo 2024 – Ancheal, così laincappa nella. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno perso 27-32 la gara della 20^ giornata di Serie A,restando in piena zona play-out al termine di un match vinto meritatamente dai pugliesi, ora quarti in classifica. Primo tempo La formazione di coach Tarafino, a parte i primi due minuti, ha mantenuto l’inerzia della sfida per gran parte della gara, controllando i tentativi di recupero. Lainizia la partita con i gol di ...