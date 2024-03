Palermo | lo scandalo delle lauree fantasma non indigna abbastanza | come mai?

(Di sabato 9 marzo 2024) Non siamo a Gerusalemme, città Santa per eccellenza, ma in una più prosaica e provinciale. Il tempio del sapere, l’ateneo panormita, è scosso da unosiculo-bosniaco. Un tale prof. Totò Messina, molto simile per arti al Totò Truffa del principe De Curtis, ha convinto i docenti universitari palermitani ad insegnare nel suogorico dipartimento Jean Monnet, intestato furbamente ad uno dei fondatori dell’Europa odierna. Non solo insegnavano nella sua università telematica, di cui era immaginifico, più che magnifico, rettore, ma ne facevano gli agenti di commercio, prendendo, pare dall’inchiesta, percentuali per gli studenti iscritti che venivano spremuti -parliamo di molto soldi –i limoni della Conca d’oro e poi “scafazzati” da titoli di laurea fasulli. Anche le istituzioni si piegavano ad ...

Dramma a Ficarazzi, uomo di 59 anni morto in casa, colto da malore improvviso: ]]> Dramma la scorsa notte a Ficarazzi (Palermo). Un uomo G.M. di 59 anni è stato trovato morto dai vigili del fuoco nella sua abitazione in via Mulinello. I familiari non avevano sue notizie da giorn ...mondopalermo

Ztl, lo scandalo dei pass «facili»: ecco chi può circolare nel centro di Palermo senza pagare: La lista bianca dei prescelti che hanno goduto dell’abbonamento a costo zero per entrare e uscire in auto dalla Ztl diventa… nera. Accanto alle forze dell’ordine, al personale che lavora al Palazzo di ...mondopalermo

Gds: “Palermo, ecco chi sono i 10 mila della zona a traffico (il)limitato”: L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Ztl a Palermo. La lista bianca dei prescelti ... nel day-after dello scandalo sui pass «facili». O almeno, quelli che ora stanno ...ilovepalermocalcio