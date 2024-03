Pagliuca | «Sommer perfetto per l’Inter | con il Bologna finirà così»

(Di sabato 9 marzo 2024) Le parole di Gianluca, ex portiere del, sulla stagione di Yannin nerazzurro. I dettagli Gianlucaha parlato ai canali ufficiali della Serie A in vista di-Inter THIAGO MOTTA – «Sta facendo un lavoro straordinario, se vince tante partite in casa è perché la squadra domina e gioca bene. Poi ci voglie la cattiveria e l’organizzazione difensiva. E ilè incredibile, se prende gol difficilmente si fa rimontare, al contrario se prende gol riesce quasi sempre a rimontare nella ripresa. Loro esono le uniche due squadre che hanno questo vantaggio, è molto importante».– «A me piace, è un portiere pratico: para, coi piedi deve migliorare tanto ma non ti fa l’errore. André Onana era più ...

Pagliuca in carriera (con le maglie di Sampdoria, Inter , Bologna) ha parato 31 rigori, miglior portiere italiano di sempre (meglio di lui, in Italia, ha fatto solo Samir Handanovic), in ... (inter-news)

Pagliuca , storico ex portiere – tra le altre – di Inter e Bologna che si sfideranno proprio oggi alle 18, in un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali della Serie A ha parlato proprio ... (inter-news)

Pagliuca: «Sommer portiere ideale per questa Inter, con il Bologna finirà così»: Gianluca Pagliuca ha fatto il proprio pronostico su Bologna-Inter, di cui è doppio ex, oltre ad aver elogiato Sommer Gianluca Pagliuca, doppio ex di Bologna e Inter, ha parlato ai canali ufficiali del ...calcioblog

Calciomercato Inter, Posch è il nuovo nome per la fascia: lo scenario: Stefan Posch è il nuovo nome per la fascia destra nei taccuini di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta in ottica calciomercato Inter. Secondo Tuttosport i due dirigenti stanno incominciando a muoversi in ...calcioblog

Inter e Bologna, due squadre in forma si sfidano nel campionato di calcio: L'Inter, prossimo avversario del Bologna nel campionato di calcio, ha dimostrato una forma eccellente questa stagione. Nonostante la potenziale assenza di Lautaro, che è un giocatore chiave per l'Inte ...informazione