Pagelle Italia-Scozia 31-29 rugby | i voti degli azzurri | Brex da urlo | con Menoncello | Garbisi e Vintcent si scrive la storia

(Di sabato 9 marzo 2024) Si è conclusa da poco la sfida di Roma tra l’e la, match valevole per il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2024. E al termine di una clamorosa battaglia, dopo un’attesa di 11 anni, è tornata alla vittoria la squadra azzurra, guidata da un Ignacioman of the match, ma tanti giocatori che sono stati decisivi. Ange Capuozzo 7: non ferma Steyn sulla seconda meta, va vicino alla marcatura allo scadere del primo tempo e palla in mano è pericoloso. Louis Lynagh 7: attesissimo all’esordio, fiammata allo scadere del primo tempo, ma poi arriva l’acuto con la meta che porta l’sul -1. Juan Ignacio8,5: intuisce l’idea di Page-Relo e segna la prima meta, poi come sempre è presente in difesa. Salva una meta già fatta nel finale del primo tempo, come sempre tra i migliori in ...

Sbatte contro un Toro infuriato, la Fiorentina . Un Toro rimasto in dieci per l'espulsione (francamente dubbia) di Ricci a fine primo tempo, che tuttavia ha saputo contenere la manovra non ... (firenzepost)

C. Italia FEMM., Viola in finale: battuta ancora la Juve: La Fiorentina Femminile si guadagna l'accesso alla finale di Coppa Italia. Nella semifinale di ritorno di oggi pomeriggio, la squadra di De La Fuente (che partiva dalla vittoria per ...firenzeviola

Bonansea è una furia: la sua reazione dopo il cambio in Juventus Women-Fiorentina: Bonansea furiosa dopo il cambio in Juventus Women-Fiorentina: ecco come ha reagito l’attaccante bianconera E’ una furia Barbara Bonansea, che non è riuscita a lasciare il segno in modo decisivo in Juv ...juventusnews24

Primavera, Pagelle Inter-Juventus: lampi del vecchio Owusu, Spinaccè non incide: Akinsanmiro 7 Gioca con una tranquillità disarmante, sempre al centro del gioco. Mezzo voto in meno per le imprecisioni al tiro: gli capitano almeno 4 occasioni, ma non trova mai la porta. Stankovic 6 ...fcinter1908