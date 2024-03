Pagelle gigante Are | questa Brignone è migliore di quella che vinse la Coppa del Mondo?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)FEMMINILE ARE Sabato 9 marzo FEDERICA10: che straordinaria rimonta! La valdostana vince alla grande con una seconda manche stellare. Rifila 1.49 a Sara Hector e va a trionfare sulla pista svedese, confermandosi in un ottimo momento di forma. Sfatato il tabù per l’Italia, che non aveva mai vinto nelfemminile nella località svedese. Sta vivendo uno stato di grazia, esprimendosi forse a livelli persino superiori rispetto a quandoladelnel 2020. SARA HECTOR 7.5: una media tra la 10 della prima manche e il 5 della seconda. La padrona di casa si sentiva già la vittoria in tasca e, anche per questo, nella seconda discesa commette qualche errore di troppo. Lascia sulla neve quasi un secondo e mezzo rispetto a ...