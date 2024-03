Pagelle Genoa-Monza 2-3 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Ledi2-3 con iai protagonisti e ildel match della ventottesima giornata di. Una partita spettacolare tra due formazioni in gran forma: doppio vantaggio nel primo tempo dei brianzoli con Pessina e poi la rete meravigliosa a opera di Dany Mota, ma nella ripresa Gudmundsson e Vitinha pareggiano i conti, prima del gol vittoria però per gli ospiti a opera di Maldini. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Martinez 6; De Winter 5.5, Bani 5.5, Vogliacco 5 (1’st Spence 6.5); Sabelli 5 (39’st Ekuban sv), Strootman 5 (1’st Malinovskyi 6), Badelj 6 (42’st Thorsby sv), Frendrup 5.5 (1’st Vitinha 7), Messias 5.5; Gudmundsson 6.5, Retegui 6. In panchina: Leali, Sommariva, Bohinen, Cittadini, Pittino. ...