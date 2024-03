(Di sabato 9 marzo 2024) Mentre ammazzava Alessandra Matteuzzi, prendendola a martellate e poi finendola a pugni e calci e infine infierendo su di lei, agonizzante, con la panchina del giardino condominiale – "un gesto che rimarrà a lungo a ricordare questo efferato omicidio" –, Giovanniera "pienamente consapevole di ciò che voleva ottenere con il suo gesto e delle sue conseguenze, anche sul piano giuridico. Ha saputo anche anticipare una strategia difensiva basata sul vizio di mente". Così la Corte d’assise di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, motiva la condanna all’ergastolo dell’ex calciatore e modello ventottenne, accusato dell’omicidio pluriaggravato della ex, 56 anni, il 23 agosto 2022. E cosìgià i periti durante il processo, ne esclude la malattia mentale. Per i giudici, i sintomi psichiatrici lamentati da ...

Padovani, la follia era simulata: "Vendetta come nei delitti d'onore": Le motivazioni della condanna all'ergastolo dell'ex calciatore per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi "Non l'ha mai rispettata, neanche dopo la morte.Ha sempre avuto una forma maniacale di controllo".

