Pacific Drive | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshoot

(Di sabato 9 marzo 2024) Esplorare la natura selvaggia della Penisola Olimpica di Washington non è mai stato così avvincente come in, il nuovo titolo della software house Ironwood Studios. Ambientato in un periodo indefinito ma evocativo, il gioco getta i giocatori in una Zona di Esclusione piena di misteri, anomalie e pericoli mortali, promettendo un’esperienza di gioco unica nel suo genere.Il viaggio inizia con l’agente senza nome, intrappolato nella Zona di Esclusione e guidato solo dalle voci provenienti dalla radio del suo veicolo. L’atmosfera è subito carica di tensione e paranoia, con il protagonista costantemente alla ricerca di risorse e informazioni per sopravvivere all’ambiente ostile che lo circonda. Ildi...

Pacific Drive Review: Pacific Drive is a first-person survival game from Ironwood Studios that focuses on resource extraction, risk mitigation, and brisk road trips. Players get to explore a dangerous and continually ...newgamenetwork

Pacific Drive, la recensione: mutazione su quattro ruote: Avete presente quei momenti dove vi sentite particolarmente a vostro agio in un piccolo spazio ben delimitato Ecco, Pacific Drive riesce a restituire questa particolare sensazione, quasi più un ...gamesevolution

Asia Pacific Enterprises Will Increase Public Cloud Storage Spend and Capacity in 2024, While Embracing Opportunities for AI/ML Adoption: APAC respondents believe their organization will adopt, or will plan to adopt AI/ML applications and services within the next 12 months 93% of APAC ...01net