Otto smottamenti in corso | Casoli cade giù a valle

(Di sabato 9 marzo 2024) "Il governo ha tolto ai Comuni risorse indispensabili per la sicurezza idrogeologica". La denuncia arriva al sindaco di Camaiore Marcello Pierucci (nella foto in alto), che ieri mattina ha lanciato un accorato appello al’esecutivo perché torni sui suoi passi. "Ci hanno comunicato l’uscita di un decreto che bloccherà circa 400 milioni di euro di investimenti per la manutenzione del territorio – spiega il primo cittadino –: si tratta di fondi per i bandi Pnrr su cui i Comuni hanno già fatto delle progettazioni, e dunque sostenuto delle spese". Nel caso specifico di Camaiore, "abbiamo ottenuto un finanziamento da due milioni di euro per la messa in sicurezza del versante di, dove si è verificato uno degli eventi più importanti del secolo, secondo solo alle tragedie del ’98. I due milioni devono essere impegnati per un paese che ad oggi ha ancora delle necessità ...

