Ostetricia | la rinascita parte dall’assistenza

(Di sabato 9 marzo 2024) Passa attraverso uno stretto rapporto tra ospedale e territorio il rilancio del percorso di gravidanza e nascita sul territorio ravennate. Un consolidamento fondato sulla multidisciplinarietà delle competenze e sulla rete delle diverse professionalità coinvolte. "Nel 2023 – ha spiegato Federico Marchetti, direttore di Pediatria e del dipartimento Salute donna, infanzia, e adolescenza – a Ravenna sono state 756 le gravidanze seguite attraverso i consultori, 1482 in tutta la provincia. Si è ora creato un forte collegamento tra consultorio e momento della nascita, con un incremento delle gravidanze seguite dai consultori che sono, a livello provinciale, il 62% del totale". Per tutte le donne gravide che fanno richiesta di essere seguite in consultorio, è previsto un triage ostetrico, telefonico e/o in presenza. La donna o la coppia viene accolta, e presa in carico. Significa che viene ...