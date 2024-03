Osimo | maxi controlli contro spaccio e criminalità | così il centro diventa sorvegliato speciale

(Di sabato 9 marzo 2024)(Ancona), 9 marzo 2024 - Nelstorico osimano e nelle frazioni si è svolto un altro servizio ad alto impatto interforze disposto dal questore Cesare Capocasa d’intesa con il prefetto Saverio Ordine, a seguito delle determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica per arginare e contrastare ogni forma di, in particolaredi droga ma anche reati predatori o episodi violenti che destano inevitabile allarme sociale. Il personale impiegato nel servizio due operatori del Commissariato di polizia di, un proprio Ufficio, sei operatori del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche, sei militari della locale Compagnia carabinieri e due militari della Guardia di Finanza, coordinati dal funzionario del Commissariato polizia di Stato di ...

