Oscar Piastri | “Non avevamo abbastanza velocità nel rettilineo | ma abbiamo fatto tutto ciò che potevamo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)ha centrato la quarta posizione al GP dell’Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della McLaren nello specifico ha rimediato un gap di +32.007 rispetto al leader Max Verstappen, oggi più imprendibile che mai. Ma cosa è mancato alla scuderia britannica, rimasta fuori dalla lotta per il podio? L’australiano non ha dubbi, svelando in mixed zone un elemento citato più volte nel corso del weekend: la performance bassa sul. “Penso che semplicemente non avessimoine l’ultima curva non è stata la nostra migliore – ha detto il pilota – La Mercedes era anche una delle vetture più veloci in, quindi questo ci ha reso la vita difficile oggi“. F1, inesorabile doppietta Red Bull nel ...