Oscar 2024 | nel monologo di Jimmy Kimmel niente battute su Taylor Swift e altre star

(Di sabato 9 marzo 2024)si renderà protagonista di unsfrenato agli– ma probabilmente non nominerà, Travis Kelce e Aaron Rodgers. Quando gli è stato chiesto se intende parlare delladel pop sul palco durante la sua quarta volta come conduttore della notte più importante di Hollywood,ha detto alla CNN in un’intervista di questa settimana che“non è off limits, ma probabilmente è fuori gioco”. È un equilibrio attento, ha spiegato, quello di prendere in giro le celebrity riunite al Dolby Theatre, senza offenderle. CNN ha riportato: “Non è così facile. Dipende dalla persona, perché alcune ...

Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che Christopher Nolan esca dalla cerimonia di premiazione dei 96esimi Academy Awards con un Oscar in mano. Saranno quasi certamente più di uno, ma quello per la ... (comingsoon)

Roma, 9 marzo 2024 – Nella notte, italiana, fra domenica e lunedì si assegneranno gli Oscar 2024 . Gli oltre diecimila votanti della Academy of Motion Picture Arts and Sciences hanno, in realtà, già ... (quotidiano)

Aspettando la notte degli Oscar, in sala “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì: Quasi allo scoccare dei 30 anni dall’uscita del film critica sociale, divenuto un cult, “Ferie d’agosto” (1995), il regista livornese Paolo Virzì porta in sala dal 7 marzo l’atteso seguito: “Un altro ...difesapopolo

L'eterna bellezza di Angela Bassett: a 65 anni in forma con palestra, tante proteine e vegetali: Per Angela Bassett l'età non conta: è sempre splendida grazie a un rigido regime di allenamento e dieta. Ecco tutti i suoi segreti di bellezza.gazzetta

Premi Oscar 2024, dove vedere la diretta in Italia: tutti i canali tv e streaming: Dove vedere in Italia la diretta dei Premi Oscar 2024 Se avete già letto le nostre previsioni sui vincitori degli Oscar di quest'anno e volete passare direttamente ai dettagli per seguire l'evento, ...cinema.everyeye