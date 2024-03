Oscar 2024 | le previsioni nelle categorie principali | plebiscito per Oppenheimer?

(Di sabato 9 marzo 2024) Concludiamo i nostri pronostici sui premi: dalle possibile insidie all'annunciato trionfo di Christopher Nolan e del suoal duello fra Lily Gladstone ed Emma Stone. Dopo avervi presentato un'analisi delle sfide per glitecniche e musicali, è giunto il momento di concludere la nostra panoramica sulla 96esima edizione degli Academy Award con le. Dai registi agli interpreti, dalle sceneggiature ai film, quali titoli usciranno vincitori dalla cerimonia di domenica notte al Dolby Theatre di Los Angeles? Ovviamente non serve una sfera di cristallo per pronosticare un trionfo per, già favoritissimo nella maggior parte delle ...

Oppenheimer, con 13 candidature, perché è il film favorito agli Oscar 2024: Oppenheimer di Christopher Nolan è il film, candidato agli Oscar 2024, maggiormente favorito. Vediamo perché potrebbe vincere.ildigitale

Sophia Loren, l'Oscar del 1962 e l'abito da red carpet che non indossò mai: Sophia Loren non ritirò l'Oscar sul palco degli Accademy Awards ma le dedicarono tre mesi dopo un party esclusivo in onore della sua vittoria come Migliore attrice protagonista ...vogue

Black Panther: Wakanda Forever: Angela Bassett delusa per la mancata vittoria agli Oscar: Durante una conversazione con Oprah Winfrey nell’episodio di OWN Spotlight, Angela Bassett ha discusso della sua reazione alla mancata vittoria dell’Oscar come migliore attrice non protagonista per il ...cinematographe